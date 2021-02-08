ОАСК відмовив Тупицькому в позові проти Управління держохорони

Співробітники Управління державної охорони не пускають Тупицького до приміщення Конституційного суду

Співробітники Управління державної охорони не пускають Тупицького до приміщення Конституційного суду

Фото: із відкритих джерел

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький, якого президент Володимир Зеленський відсторонив від посади, програв справу проти Управління державної охорони щодо недопуску його на робоче місце в КСУ.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду Києва, передає RegioNews.

Суд розглянув заяву Тупицького про забезпечення позову, у якій він просив заборонити УДО перешкоджати виконанню ним повноважень глави Конституційного суду.

8 лютого у відкритому судовому засіданні ОАСК ухвалив – відмовити у її задоволенні, оскільки суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього”, - йдеться в повідомленні.

В ОАСК додали, що Тупицький не надав належних та допустимих доказів на підтвердження факту небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення у даній справі.

На думку суду, застосування обраних позивачем заходів забезпечення позову не може ґрунтуватись на тих обставинах, якими позивач обґрунтовує свої заявлені позовні вимоги, оскільки цю оцінку суд надає виключно під час розгляду справи по суті", - заявили в ОАСК.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

28 грудня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

28 січня Тупицький подав позов до суду на УДО. Глава КСУ просив визнати протиправними дії співробітників УДО щодо недопуску його до виконання ним повноважень.