Журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту
Вони позаклеювали собі роти
Вони позаклеювали собі роти
У понеділок, 8 лютого, журналісти телеканалів "112 Україна", Newsone та ZIK, які потрапили в Україні під заборону, влаштували спільну акцію протесту.
Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.
Акція має назву "Свобода без слова", в її рамках працівники телеканалів закрили собі роти клейкою стрічкою.
Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.
Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".
5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.
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