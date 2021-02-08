13:51  08 лютого
На Одещині через негоду 44 населені пункти залишились без світла
10:19  08 лютого
Голова ОАСК Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід до суду незаконним
08:11  08 лютого
На Донбасі поранено ще одного військовослужбовця ООС
UA | RU
UA | RU
08 лютого 2021, 10:25 7908

Журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту

08 лютого 2021, 10:25 7908
Читайте также на русском языке
Вони позаклеювали собі роти
Вони позаклеювали собі роти
Скріншот з відео
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 8 лютого, журналісти телеканалів "112 Україна", Newsone та ZIK, які потрапили в Україні під заборону, влаштували спільну акцію протесту.

Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

Акція має назву "Свобода без слова", в її рамках працівники телеканалів закрили собі роти клейкою стрічкою.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

Україна протест журналісти Віктор Медведчук блокування

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Багато шуму від ОПЗЖ і незвичайна коаліція Бойченка: як пройшов перший раунд боротьби за владу в Маріуполі
Булава від Вілкула: екс-"регіонали" у Кривому Розі переважили "слуг народу"
Всі публікації »
Віктор Таран
Сергій Лямець
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua