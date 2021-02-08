Журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту

Вони позаклеювали собі роти

Вони позаклеювали собі роти

Скріншот з відео

У понеділок, 8 лютого, журналісти телеканалів "112 Україна", Newsone та ZIK, які потрапили в Україні під заборону, влаштували спільну акцію протесту.

Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

Акція має назву "Свобода без слова", в її рамках працівники телеканалів закрили собі роти клейкою стрічкою.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.