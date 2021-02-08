Справа "плівок ОАСК": Вовка не змогли примусово доставити до суду

Подано клопотання про повторну спробу його примусового приводу

Подано клопотання про повторну спробу його примусового приводу

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Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка не змогли примусово доставити до суду для розгляду клопотань про обрання йому запобіжного заходу у межах справи так званих "плівок ОАСК".

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі УНН, передає RegioNews.

На запитання, чи Вовк сьогодні з’явився на судове засідання, Чемерис відповіла: "Не з’явився на засідання”.

Також вона зазначила, що НАБУ не змогло примусово доставити Вовка до суду.

Окрім того, прокурор САП подав клопотання про повторну спробу примусового приводу Вовка.

Чемерис зазначила, що наразі суддя в нарадчій.

Як повідомлялося, голова ОАСК Вовк назвав рішення ВАКС про його примусовий привід до суду незаконним. Він не планує виконувати "дивне" рішення Вищого антикорупційного суду.

Раніше повідомлялося, суд дозволив здійснити примусовий привід глави ОАСК Вовка. Його повинні були доставити в суд 8 лютого.

Нагадаємо, 11 серпня 2020 р. правоохоронці оголосили в розшук сімох фігурантів справи про можливу спробу захоплення судової влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них був і голова ОАСК Павло Вовк.