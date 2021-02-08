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Проти ексголови Дніпропетровської облради відкрили справу за незаконне збагачення
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08 лютого 2021, 18:26 83

Проти ексголови Дніпропетровської облради відкрили справу за незаконне збагачення

08 лютого 2021, 18:26 83
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Фото: із відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро України відкрило ще одну кримінальну справу проти ексголови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника за статтею “незаконне збагачення”.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на матеріали кримінальної справи, передає RegioNews.

Відомо, що ще одну справу проти Олійника зобов'язав відкрити Вищий антикорупційний суд за ст. 368 Кримінального кодексу "незаконное збагачення".

Колишньому голові Дніпропетровської облради загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

НАБУ відкрило ще одну справу проти екс-голови Дніпропетровської облради

Нагадаємо, на Дніпропетровщині ексголова облради роздав своїм компаніям контракти на мільйони гривень. В області була створена корупційна схема, яка повністю була зосереджена на інтересах Святослава Олійника.

НАБУ кримінальна справа облрада Дніпропетровська область Святослав Олійник

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