Проти ексголови Дніпропетровської облради відкрили справу за незаконне збагачення
Сумарна вартість майна ексчиновника на 6,2 мільйона гривень перевищує його максимальні доходи
Сумарна вартість майна ексчиновника на 6,2 мільйона гривень перевищує його максимальні доходи
Національне антикорупційне бюро України відкрило ще одну кримінальну справу проти ексголови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника за статтею “незаконне збагачення”.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на матеріали кримінальної справи, передає RegioNews.
Відомо, що ще одну справу проти Олійника зобов'язав відкрити Вищий антикорупційний суд за ст. 368 Кримінального кодексу "незаконное збагачення".
Колишньому голові Дніпропетровської облради загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині ексголова облради роздав своїм компаніям контракти на мільйони гривень. В області була створена корупційна схема, яка повністю була зосереджена на інтересах Святослава Олійника.
Справа Telegram-каналів: одну із підозрюваних випустили із СІЗОВсі новини »
08 лютого 2021, 17:06Справа "плівок ОАСК": Вовка не змогли примусово доставити до суду
08 лютого 2021, 16:35НАБУ втретє вимагає від Венедіктової повернути справу Татарова
08 лютого 2021, 15:45
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Багато шуму від ОПЗЖ і незвичайна коаліція Бойченка: як пройшов перший раунд боротьби за владу в Маріуполі
Булава від Вілкула: екс-"регіонали" у Кривому Розі переважили "слуг народу"