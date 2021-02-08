15:57  08 лютого
Українці почали менше довіряти офіційній статистиці щодо COVID-19
18:26  08 лютого
Проти ексголови Дніпропетровської облради відкрили справу за незаконне збагачення
17:59  08 лютого
Війна на Донбасі: бойовики сьогодні двічі зірвали "тишу"
UA | RU
UA | RU
08 лютого 2021, 17:06 61

Справа Telegram-каналів: одну із підозрюваних випустили із СІЗО

08 лютого 2021, 17:06 61
Читайте также на русском языке
Раніше її затримала СБУ у справі Telegram-каналів, які нібито пов'язані із спецслужбами РФ
Раніше її затримала СБУ у справі Telegram-каналів, які нібито пов'язані із спецслужбами РФ
Фото: strana.ua
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 8 лютого із Харківського слідчого ізолятора випустили підозрювану у державній зраді дружину одного з лідерів "Антимайдану” Вікторію Даскалицю. Раніше суд взяв її під варту із правом внесення 1,5 млн грн застави.

Про це повідомляє видання "KHARKIV Today" із посиланням на адвоката підозрюваної Валентина Рибіна, передає RegioNews.

Сьогодні відпустили, вже побували в СБУ. Вона має перебувати за місцем проживання і з'являтися за викликом слідчого", - розповів Рибін.

Також адвокат відмовився від відповіді на питання, в якому місті буде перебувати Даскалиця під час слідства.

Нагадаємо, СБУ викрила мережу Telegram-каналів, що контролювались спецслужбами РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "руської весни".

Згодом стало відомо, що СБУ арештувала дружину одного з лідерів "Антимайдану”.

СІЗО Харьків суд державна зрада кримінальна справа Telegram СБУ залог

Справа "плівок ОАСК": Вовка не змогли примусово доставити до суду
08 лютого 2021, 16:35
НАБУ втретє вимагає від Венедіктової повернути справу Татарова
08 лютого 2021, 15:45
У Харкові зіткнулися маршрутка і КамАЗ: є постраждалі
08 лютого 2021, 15:06
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Багато шуму від ОПЗЖ і незвичайна коаліція Бойченка: як пройшов перший раунд боротьби за владу в Маріуполі
Булава від Вілкула: екс-"регіонали" у Кривому Розі переважили "слуг народу"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Сергій Лямець
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram