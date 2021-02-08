Справа Telegram-каналів: одну із підозрюваних випустили із СІЗО

Раніше її затримала СБУ у справі Telegram-каналів, які нібито пов'язані із спецслужбами РФ

Раніше її затримала СБУ у справі Telegram-каналів, які нібито пов'язані із спецслужбами РФ

Фото: strana.ua

Сьогодні, 8 лютого із Харківського слідчого ізолятора випустили підозрювану у державній зраді дружину одного з лідерів "Антимайдану” Вікторію Даскалицю. Раніше суд взяв її під варту із правом внесення 1,5 млн грн застави.

Про це повідомляє видання "KHARKIV Today" із посиланням на адвоката підозрюваної Валентина Рибіна, передає RegioNews.

Сьогодні відпустили, вже побували в СБУ. Вона має перебувати за місцем проживання і з'являтися за викликом слідчого", - розповів Рибін.

Також адвокат відмовився від відповіді на питання, в якому місті буде перебувати Даскалиця під час слідства.

Нагадаємо, СБУ викрила мережу Telegram-каналів, що контролювались спецслужбами РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "руської весни".

Згодом стало відомо, що СБУ арештувала дружину одного з лідерів "Антимайдану”.