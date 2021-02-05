Зеленський про санкції проти телеканалів: рішення законне, логічне та справедливе

Він стверджує, що для запровадження санкцій проти каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK "були залізобетонні причини”

Він стверджує, що для запровадження санкцій проти каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK "були залізобетонні причини”

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запровадження санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та трьох телеканалів було виправданим і законним, його підтримали міжнародні партнери України.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Рішення РНБО законне, логічне, виправдане й, головне, – справедливе. І ще – повністю підтримане США та Євросоюзом і країнами "Великої сімки", які чітко бачать різницю між цензурою та захистом національних інтересів”, – сказав Зеленський.

Він стверджує, що не міг безпідставно ввести санкції проти телеканалів, оскільки сам працював на телебаченні і стикався з цензурою там, а також під час концертної діяльності.

Чи міг хтось уявити, що я, людина, яка пропрацювала 20 років на телебаченні, стикалася із заборонами, яка ненавидить цензуру, введу рішення проти телеканалів? Але якщо це сталося, отже, для цього рішення були вагомі, залізобетонні причини", - сказав Зеленський.

За його словами, ці телеканали утримували "інформаційні армії”, які дуже професійно вводили в оману населення України, зокрема щодо земельної реформи, питання зниження тарифів та війни на Донбасі.

Він також нагадав, що Закон "Про санкції” почав діяти з 2014 року, відколи в Україні триває війна, і що приводом для запровадження санкцій стали виключно висновки Служби безпеки України, а не критика телеканалів.

Саме тому в суворій відповідності до цього закону, а також до Конституції України, на підставі постанови Верховної Ради від 2018 року та даних Служби безпеки України РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до власника каналів "112 Україна”, ZIK, NewsOne та інших”, - зазначив Зеленський.

Президент також відповів на звинувачення у "зеленому фашизмі” і сказав, що його дід воював на фронті під час Другої світової війни, а братів діда та їхні родини вбили нацисти.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.

Згодом стало відомо, що запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді.