У Раді сказали, чи можна заборонити вхід журналістам телеканалів Медведчука
Журналістам закритих телеканалів Козака-Медведчука не можна заборонити вхід до парламенту.
Як пише RegioNews, про це "Радіо Свобода" повідомили в пресслужбі Верховної Ради.
Там сказали, що депутати офіційно не звертались до них із пропозиціями заборонити журналістам телеканалів "112", NewsOne і ZIK працювати у парламенті.
"Для анулювання акредитації є певна процедура", – повідомили у пресслужбі.
У положенні про акредитацію журналістів йдеться про те, що припинити акредитацію можна у разі, якщо:
- відповідну заяву подає сам журналіст;
- заяву подає медіа, яке він представляє;
- у випадку неодноразового або грубого порушення особою порядку роботи Ради.
У випадку, якщо мали місце багаторазові порушення, то рішення про припинення акредитації пресслужба ухвалює з урахуванням рекомендації комітету Верховної Ради України з питань свободи слова.
Питання щодо позбавлення парламентських акредитацій журналістів телеканалів "112", NewsOne і ZIK, підняв з трибуни Верховної Ради депутат із фракції "Голос" Роман Лозинський. Його заява обурила членів фракції "ОПЗЖ". Кілька її представників, зокрема, Ілля Кива, вийшли до Лозинського. Почалась суперечка, яка ледь не переросла у бійку.
Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.
Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".
Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".
Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.
Згодом стало відомо, що запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді.