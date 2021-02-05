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05 лютого 2021, 17:33 445

У Раді сказали, чи можна заборонити вхід журналістам телеканалів Медведчука

05 лютого 2021, 17:33 445
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Фото: УНІАН
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Журналістам закритих телеканалів Козака-Медведчука не можна заборонити вхід до парламенту.

Як пише RegioNews, про це "Радіо Свобода" повідомили в пресслужбі Верховної Ради.

Там сказали, що депутати офіційно не звертались до них із пропозиціями заборонити журналістам телеканалів "112", NewsOne і ZIK працювати у парламенті.

"Для анулювання акредитації є певна процедура", – повідомили у пресслужбі.

У положенні про акредитацію журналістів йдеться про те, що припинити акредитацію можна у разі, якщо:

  • відповідну заяву подає сам журналіст;
  • заяву подає медіа, яке він представляє;
  • у випадку неодноразового або грубого порушення особою порядку роботи Ради.

У випадку, якщо мали місце багаторазові порушення, то рішення про припинення акредитації пресслужба ухвалює з урахуванням рекомендації комітету Верховної Ради України з питань свободи слова.

Питання щодо позбавлення парламентських акредитацій журналістів телеканалів "112", NewsOne і ZIK, підняв з трибуни Верховної Ради депутат із фракції "Голос" Роман Лозинський. Його заява обурила членів фракції "ОПЗЖ". Кілька її представників, зокрема, Ілля Кива, вийшли до Лозинського. Почалась суперечка, яка ледь не переросла у бійку.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.

Згодом стало відомо, що запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді.

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