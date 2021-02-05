Зеленский о санкциях против телеканалов: решение законное, логичное и справедливое

Он утверждает, что для введения санкций против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK "были железобетонные причины"

Он утверждает, что для введения санкций против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK "были железобетонные причины"

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и трех телеканалов было оправданным и законным, его поддержали международные партнеры Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Решение СНБО законное, логичное, оправданное и, главное, - справедливое. И еще - полностью поддержано США и Евросоюзом и странами "Большой семерки", которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов", - сказал Зеленский.

Он утверждает, что не мог безосновательно ввести санкции против телеканалов, поскольку сам работал на телевидении и сталкивался с цензурой там, а также во время концертной деятельности.

Мог ли кто-то представить, что я, человек, проработавший 20 лет на телевидении, который сталкивался с запретами, который ненавидит цензуру, введу решение против телеканалов? Но если это произошло, значит, для этого решения были веские, железобетонные причины", - сказал Зеленский.

По его словам, эти телеканалы удерживали "информационные армии", которые очень профессионально вводили в заблуждение население Украины, в частности относительно земельной реформы, вопроса снижения тарифов и войны на Донбассе.

Он также напомнил, что Закон "О санкциях" начал действовать с 2014 года, с тех пор как в Украине продолжается война, и поводом для введения санкций стали исключительно выводы Службы безопасности Украины, а не критика телеканалов.

Именно поэтому в строгом соответствии с этим законом, а также с Конституцией Украины, на основании постановления Верховной Рады от 2018 года и данных Службы безопасности Украины СНБО принял решение о применении санкций к собственнику каналов "112 Украина", ZIK, NewsOne и других", - отметил Зеленский.

Президент также ответил на обвинения в "зеленом фашизме" и сказал, что его дед воевал на фронте во время Второй мировой войны, а братьев деда и их семьи убили нацисты.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.

Позже стало известно, что введение санкций против каналов Медведчука оспаривают в Верховном суде.