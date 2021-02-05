Зеленський записав новий "відосик": цього разу російською
Президент Володимир Зеленський сьогодні записав відеозвернення до українців. У ньому глава держави говорив російською мовою.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відеозвернення у Facebook.
Як пояснив президент, він говоритиме російською, щоб розвінчати неправдиву інформацію, яку "вливають у вуха" українцям російською мовою.
"Я продовжую розповідати про нашу діяльність. І сьогодні я це зроблю російською мовою. Невипадково. Російською мовою, мовою, якою в останній час нашому народу вливали у вуха нескінченні потоки брехні. І розвінчувати цю брехню російською я буду правдою російською мовою", - сказав він.
У своєму відеозверненні Президент України Володимир Зеленський детально пояснивши, чому ввів у дію рішення РНБО, згідно з...Posted by Офіс Президента України on Friday, February 5, 2021
Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Україна отримала підтвердження про поставку 12 млн доз COVID-вакцин.