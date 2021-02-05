09:02  05 лютого
Коронавірус в Україні: за добу одужало вдвічі більше людей, ніж захворіло
20:20  05 лютого
Усіх, хто веде бізнес із окупованими територіями, чекають санкції - Зеленський
17:56  05 лютого
В зоні ООС три обстріли, бойовики мінували українські позиції із безпілотника
UA | RU
UA | RU
05 лютого 2021, 18:40 460

Зеленський записав новий "відосик": цього разу російською

05 лютого 2021, 18:40 460
Читайте также на русском языке
Як пояснив президент, він говоритиме російською, щоб розвінчати неправдиву інформацію, яку "вливають у вуха" українцям російською мовою.
Як пояснив президент, він говоритиме російською, щоб розвінчати неправдиву інформацію, яку "вливають у вуха" українцям російською мовою.
Facebook
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський сьогодні записав відеозвернення до українців. У ньому глава держави говорив російською мовою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відеозвернення у Facebook.

Як пояснив президент, він говоритиме російською, щоб розвінчати неправдиву інформацію, яку "вливають у вуха" українцям російською мовою.

"Я продовжую розповідати про нашу діяльність. І сьогодні я це зроблю російською мовою. Невипадково. Російською мовою, мовою, якою в останній час нашому народу вливали у вуха нескінченні потоки брехні. І розвінчувати цю брехню російською я буду правдою російською мовою", - сказав він.

У своєму відеозверненні Президент України Володимир Зеленський детально пояснивши, чому ввів у дію рішення РНБО, згідно з...

Posted by Офіс Президента України on Friday, February 5, 2021

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Україна отримала підтвердження про поставку 12 млн доз COVID-вакцин.

Україна Офіс президента президент мова голова

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Булава від Вілкула: екс-"регіонали" у Кривому Розі переважили "слуг народу"
Як Кирило Тимошенко доб'є рейтинг Зеленського "Великим будівництвом" у 2021 році
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram