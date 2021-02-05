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05 лютого 2021, 17:32 541

Степанов запевняє, що умови адаптивного карантину будуть м'якшими

05 лютого 2021, 17:32 541
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Влада планує дещо змінити критерії віднесення населених пунктів та регіонів до "червоної” зони карантину
Влада планує дещо змінити критерії віднесення населених пунктів та регіонів до "червоної” зони карантину
Фото: із відкритих джерел
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Загальні умови режиму адаптивного карантину, який Кабінет Міністрів планує запровадити до 30 квітня, будуть більш м’якими, ніж зараз.

Про це під час зустрічі із членами Європейської бізнес-асоціації заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Ми вже розробили відповідний нормативний акт, яким регламентуються надалі всі карантинні обмеження. Карантин плануємо продовжувати до 30 квітня, також будуть загальні умови, які будуть м’якші, ніж на сьогоднішній день. Ми пом’якшуємо їх виходячи з сьогоднішньої ситуації", - сказав міністр.

Він додав, що жорсткий карантин планують запроваджувати в регіонах, де одночасно два показники будуть перевищувати норму.

Як тільки визначаються певні показники, наприклад 65% заповнених ліжок з киснем, або темпи зростання захворюваності за останні 7 днів перевищують 50%, якщо одночасно два критерії перевищують встановлені норми, то на території області, регіону вводиться жорсткий карантинні обмеження”, - зазначив Степанов.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що вакцинацію від COVID-19 планують розпочати одразу після 15 лютого.

Максим Степанов міністр карантин коронавірус червона зона заява

 
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