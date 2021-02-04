Секретар РНБО про санкції щодо каналів Медведчука: це потрібно, щоб зберегти Україну

Він закликав журналістські інститути не робити поверхневі оцінки даної ситуації

Він закликав журналістські інститути не робити поверхневі оцінки даної ситуації

Фото з відкритих джерел

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що санкції проти телеканалів нардепа Тараса Козака були введені, щоб зберегти Україну.

Як пише RegioNews, відповідну заяву Данилов оприлюднив у Facebook.

"На нашу країну напали, і ми будемо діяти так, як потрібно, щоб зберегти державу і незалежність", - заявив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що стурбованість, яку висловлюють міжнародні та національні організації, які займаються захистом свободи слова, очікувані і зрозумілі. Однак закликав журналістські інститути не робити поверхневі оцінки даної ситуації.

"Як сказано в заяві International і European Federation of Journalists, "заборони повинні застосовуватися тільки в дуже виняткових обставин". У зв'язку з цим хочемо проінформувати IFJ і EFJ, що Україна вже сім років живе в таких надзвичайних умовах, назва яким - війна", - додав Данілов.

Він заявив, що Росія використовує проти України всі технології інформаційної війни, які жодним чином не відповідають міжнародно-правовим стандартам".

"Одним із знарядь гібридної зброї Росії в боротьбі проти України є телевізійні ресурси, фінансування яких фактично здійснює країна-агресор через афілійованих з нею політиків", - зазначив секретар РНБО.

На нашу країну напали, і ми будемо діяти так, як потрібно, щоб зберегти Державу і Незалежність Діяльність міжнародних і... Posted by Олексій Данілов on Thursday, February 4, 2021

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сьогодні у Зеленського називають блокування телеканалів Медведчука боротьбою з "чужорідною пропагандою".

Висловився і міністр культури Ткаченко про блокування трьох телеканалів: "Кейс винятковий, але вчасний".

Натомість Голова ВР Разумков не підтримав запровадження санкцій проти "медведчуківських" телеканалів. Він також прокоментував це таким чином, що покарати Козака можна було за допомогою українського законодавства.

Відреагували на подію і політичні сили. Наприклад, "Слуги" зберуть фракцію через блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne - у депутатів поки немає позиції щодо введених санкцій.

ОПЗЖ проведуть надзвичайний з'їзд партії та ініціюють процедуру імпічменту президента. В партії вважають, що Зеленський кинув виклик народу України.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.