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04 лютого 2021, 14:13 659

У Києві під будівлею телеканалу "НАШ" сталася сутичка між поліцією і протестувальниками

04 лютого 2021, 14:13 659
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Націоналісти намагалися прорватися до телеканалу
Націоналісти намагалися прорватися до телеканалу
Фото: rbc.ua
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У Києві біля будівлі, де розташований телеканал "НАШ" влаштували акцію протесту націоналісти, які вимагають закрити телеканал. Бійка почалася після того, як учасники акції спробували прорватися до будівлі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Политика Страны".

Учасники акції намагалися прорватися в будівлю телеканалу, але поліція їх не пустила.

Почалися бійки з правоохоронцями, застосували сльозогінний газ, є затримані. Поліції вдалося відтіснити націоналістів", - йдеться в повідомленні.

Телеведучі каналу назвали акцію спробою тиску на ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що учасники руху SaveФОП мітингують біля дачі Зеленського в Конча-Заспі.

поліція конфлікт протести ЗМІ телеканал

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