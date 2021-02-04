У Києві під будівлею телеканалу "НАШ" сталася сутичка між поліцією і протестувальниками
Націоналісти намагалися прорватися до телеканалу
Націоналісти намагалися прорватися до телеканалу
У Києві біля будівлі, де розташований телеканал "НАШ" влаштували акцію протесту націоналісти, які вимагають закрити телеканал. Бійка почалася після того, як учасники акції спробували прорватися до будівлі.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Политика Страны".
Учасники акції намагалися прорватися в будівлю телеканалу, але поліція їх не пустила.
Почалися бійки з правоохоронцями, застосували сльозогінний газ, є затримані. Поліції вдалося відтіснити націоналістів", - йдеться в повідомленні.
Телеведучі каналу назвали акцію спробою тиску на ЗМІ.
Раніше повідомлялося, що учасники руху SaveФОП мітингують біля дачі Зеленського в Конча-Заспі.
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