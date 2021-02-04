У Києві під будівлею телеканалу "НАШ" сталася сутичка між поліцією і протестувальниками

Націоналісти намагалися прорватися до телеканалу

Націоналісти намагалися прорватися до телеканалу

Фото: rbc.ua

У Києві біля будівлі, де розташований телеканал "НАШ" влаштували акцію протесту націоналісти, які вимагають закрити телеканал. Бійка почалася після того, як учасники акції спробували прорватися до будівлі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Политика Страны".

Учасники акції намагалися прорватися в будівлю телеканалу, але поліція їх не пустила.

Почалися бійки з правоохоронцями, застосували сльозогінний газ, є затримані. Поліції вдалося відтіснити націоналістів", - йдеться в повідомленні.

Телеведучі каналу назвали акцію спробою тиску на ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що учасники руху SaveФОП мітингують біля дачі Зеленського в Конча-Заспі.