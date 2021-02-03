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03 лютого 2021, 12:25 1887

Рейтинг президента Зеленського впав - опитування КМІС

03 лютого 2021, 12:25 1887
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Президентський рейтинг зменшився майже на 5%
Президентський рейтинг зменшився майже на 5%
Фото: Stephanie Lecocq/Reuters
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У порівнянні з груднем 2020 року рейтинг президента Володимира Зеленського став меншим. Однак, попри це, він все одно залишається на першому місці, у порівнянні з іншими претендентами на президентське крісло. 

Як передає RegioNews, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Якби у президентських виборах брали участь ці кандидати, тоді зараз найбільшу підтримку також отримав би В. Зеленський, але його підтримка знизилася у порівнянні з груднем 2020 року (його готові підтримати 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, проти 27% у грудні 2020 року)", - йдеться у дослідженні.

Друге-третє місця, як і в грудні 2020 року, ділять нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко (13,7%) і співголова фракції "ОПЗЖ" Юрій Бойко (13,5%) – різниця в підтримці цих кандидатів у межах похибки. За даними соціологів, рейтинги цих політиків значущо не змінилися.

Далі йдуть лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (11,2%; ріст з 7,5% у грудні 2020 року), нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук (7,9%), колишній прем’єр Володимир Гройсман (5,5%), лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко (4,8%), член партії "Голос" Сергій Притула (4,5%) та спікер парламенту Дмитро Разумков (4%).

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Дослідження тривало з 27 січня до 1 лютого. Методом особистого інтерв’ю опитали 1205 респондентів віком від 18 років, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Нагадаємо, що раніше RegioNews у своєму ексклюзивному проєкті "50 відтінків Зеленського" підбив підсумки того, що наобіцяв і не виконав президент.

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Володимир Зеленський українці рейтинг опитування президент

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