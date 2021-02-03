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03 лютого 2021, 09:05 19

Названо ТОП-10 найгірших голів ОДА за президентства Зеленського

03 лютого 2021, 09:05 19
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Всього у рейтинг увійшло 47 чинних та колишніх керівників обласних державних адміністрацій
Всього у рейтинг увійшло 47 чинних та колишніх керівників обласних державних адміністрацій
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RegioNews опублікував власний рейтинг голів ОДА, призначених президентом України Володимиром Зеленським від початку його каденції. Очільників областей оцінювали за такими критеріями, як нескандальність, ефективність, некорупційність та договороздатність.

Абсолютний антирекорд у десятці найгірших голів ОДА показав ексголова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь. Його рейтинг за результатами оцінок склав 0 (нуль) балів. Нагадаємо, Балонь обіймав посаду очільника області з листопада 2019 року по червень 2020 року. Саме у червні високопосадовця затримали - за даними НАБУ, він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

Лише по 3 бали у ТОП-10 найгірших голів ОДА набрали Михайло Бно-Айріян (ексголова Київської ОДА), Олександр Стаднік (колишній керівник Миколаївщини) та Віталій Туринок (ексочільник Запорізької області).

П'яте місце у рейтингу посідає чинний голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко - він набрав лише 4 бали. Так, у рейтингу йдеться про те, що скандали почали супроводжувати нинішнього керівника Волині ще до офіційного призначення на посаду. Вже наступного дня після того, як уряд Олексія Гончарука погодив призначення Погуляйка, Волинська обласна рада звернулась до президента із незгодою із таким кадровим рішенням.

Місця в ТОП-10 найгірших з шостого по десяте займають вже ексголови: Черкаської ОДА - Роман Боднар, Сумської - Роман Грищенко, Львівської - Маркіян Мальський, Одеської - Максим Куций, а також діючий очільник Луганщини Сергій Гайдай. У них усіх - по 5 балів у рейтингу із 25-ти максимальних.

Із повним рейтингом голів ОДА, критеріями оцінки чиновників та детальною інформацією по кожному голові облдержадміністрації читайте у нашому проєкті "Вся президентська рать. Рейтинг голів ОДА, призначених Зеленським від початку його президентської каденції”.

Нагадаємо, що раніше RegioNews у своєму ексклюзивному проєкті "50 відтінків Зеленського" підбив підсумки того, що наобіцяв і не виконав президент.

Читайте також: ТОП-10 найкращих голів ОДА за версією RegioNews

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