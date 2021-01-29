Депутатам-"слугам" видають іменні бюлетені з питанням "за або проти виключення Дубінського", - ЗМІ

За задумом, Дубінський не дізнається, хто голосував проти

За задумом, Дубінський не дізнається, хто голосував проти

Фото з відкритих джерел

Після звинувачень у маніпуляціях через голосування в мобільному додатку, керівництво фракції застосувало іншу технологію.

Про це повідомили джерела "Страны", передає RegioNews.

Процес голосування з "питання виключення Дубінського за новою методикою" курирують керівники депутатських груп.

Курирують процес керівники депутатських груп. Таку методику керівництво фракції застосувало після численних звинувачень у маніпуляціях і збурень через голосування в мобільному додатку, в якому багато хто взагалі не голосували. А це голосування ніби як не анонімне, але прізвища знає тільки керівництво. Тобто, за задумом, Дубінський не дізнається, хто голосував проти і не буде "наздоганяти". Результати голосування оголосять у понеділок на фракції. Хоча не дуже зрозуміло як перевірити достовірність підрахунку. Припускаю, що на засіданні фракції вимагатимуть повторити голосування, щоб усім було видно хто голосував, - повідомило джерело.

Як повідомлялося сьогодні, за виключення Дубінського з фракції проголосували 100 "слуг народу".

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції .

На засіданні фракції 25 січня Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Вчора стало відомо, що у Зеленського вважають, що для виключення Дубінського з фракції вистачить голосів. Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Олександра Дубинського. Воно триватиме добу. Проміжні результати голосування не видно.