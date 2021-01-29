13:46  29 січня
Верховна Рада схвалила запуск екстреної COVID-вакцинації
20:02  29 січня
Президент дав завдання уряду модернізувати електромережі в Україні
18:28  29 січня
Війна на Донбасі: бойовики п'ять разів обстріляли сили ЗСУ й поранили двох захисників України
UA | RU
UA | RU
29 січня 2021, 21:01 233

Депутатам-"слугам" видають іменні бюлетені з питанням "за або проти виключення Дубінського", - ЗМІ

29 січня 2021, 21:01 233
Читайте также на русском языке
За задумом, Дубінський не дізнається, хто голосував проти
За задумом, Дубінський не дізнається, хто голосував проти
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Після звинувачень у маніпуляціях через голосування в мобільному додатку, керівництво фракції застосувало іншу технологію.

Про це повідомили джерела "Страны", передає RegioNews.

Процес голосування з "питання виключення Дубінського за новою методикою" курирують керівники депутатських груп.

Курирують процес керівники депутатських груп. Таку методику керівництво фракції застосувало після численних звинувачень у маніпуляціях і збурень через голосування в мобільному додатку, в якому багато хто взагалі не голосували. А це голосування ніби як не анонімне, але прізвища знає тільки керівництво. Тобто, за задумом, Дубінський не дізнається, хто голосував проти і не буде "наздоганяти". Результати голосування оголосять у понеділок на фракції. Хоча не дуже зрозуміло як перевірити достовірність підрахунку. Припускаю, що на засіданні фракції вимагатимуть повторити голосування, щоб усім було видно хто голосував, - повідомило джерело.

Як повідомлялося сьогодні, за виключення Дубінського з фракції проголосували 100 "слуг народу".

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції .

На засіданні фракції 25 січня Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Вчора стало відомо, що у Зеленського вважають, що для виключення Дубінського з фракції вистачить голосів. Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Олександра Дубинського. Воно триватиме добу. Проміжні результати голосування не видно.

санкції Слуга народа голосування Олександр Дубінський фракція виключення

Дубинський не планує визнавати результати голосування за його виключення із "слуг"
29 січня 2021, 09:34
YouTube заблокував канал нардепа Олександра Дубінського
28 січня 2021, 13:02
Нардеп Потураєв допускає, що за виключення Дубінського "слуги" голосуватимуть таємно
28 січня 2021, 11:15
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua