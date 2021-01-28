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28 січня 2021, 11:15 232

Нардеп Потураєв допускає, що за виключення Дубінського "слуги" голосуватимуть таємно

28 січня 2021, 11:15 232
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Він упевнений, що "спроби підірвати відносини України з нашими стратегічними партнерами повинні жорстко засуджуватися"
Фото з відкритих джерел
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«Слуга народу" Микита Потураєв вважає за доцільне провести таємне голосування з питання виключення Олександра Дубінського з фракції "СН".

Про це Потураєв повідомив у коментарі "Цензор.нет", передає RegioNews.

Микита Потураєв поділився подробицями обговорення питання виключення Дубінського з фракції на засіданні 25 січня.

Я був на засіданні СН 25 січня. Президент висловив свою позицію, що Дубінському краще вийти з фракції. Це була його особиста громадянська і політична позиція. Але, природно, він не може наказати депутатам. Не сказав би, що на фракції мав місце скандал. Розмова була не на підвищених тонах, але жорстка. Були люди, які виступали "адвокатами" Олександра Дубінського, і ті, хто був дуже обурений. Особисто я стурбований цією ситуацією. Якщо я не помиляюся, вперше в історії народний депутат потрапляє під санкції США. Звичайно, тут, з одного боку, не повинно бути порушення основ демократії, парламентаризму і законів. З іншого – повинна бути чітка і однозначна політична відповідь. Моя позиція така: спроби підірвати відносини України з нашими стратегічними партнерами повинні жорстко засуджуватися. Якщо навіть "винести за дужки" постійні спроби розхитати ситуацію в самій фракції, і говорити про сферу національних інтересів України, безумовно, нам потрібно будувати міцні і стабільні відносини з Америкою. Безвідносно до того, яка там адміністрація – республіканська чи демократична. Люди, які своїми діями ставлять під загрозу ці взаємини, повинні пам'ятати, що вони – парламентарії незалежної України завдяки підтримці західних демократичних країн. Інакше вони б не були у Верховній Раді. Тому що навіть досвід того ж окупованого Криму показує: зрадники отримують місця не в Держдумі Російської Федерації, а на звалищах, - розповів Потураєв.

Він також висловив думку про те, що це питання краще вирішувати таємним голосуванням.

Я категорично не підтримую варіант "виливати" все в чат. Проведення опитування таким чином може поставити під питання легітимність рішення, яке повинно бути прийняте, - заявив він.

Як повідомлялося раніше, на засіданні фракції 25 січня Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Вчора стало відомо, що у Зеленського вважають, що для виключення Дубінського з фракції вистачить голосів. Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції .

санкції Слуга народа Олександр Дубінський Микита Потураєв фракція виключення
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