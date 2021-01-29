За виключення Дубінського з фракції проголосували 100 "слуг народу" - ЗМІ

Загалом участь у опитуванні взяли 175 "слуг народу" із 242

Загалом участь у опитуванні взяли 175 "слуг народу" із 242

Фото: із відкритих джерел

100 народних депутатів від “Слуги народу", які взяли участь в анонімному опитування, проголосували за виключення нардепа Олександра Дубінського із фракції.

Про це повідомляє видання LB.ua із посиланням на джерела у фракції "Слуга народу”, передає RegioNews.

Близько 28% (49 людей) висловилися за те, щоб зняти Дубінського з посади заступника голови комітету з питань податкової та митної політики.

Лише 15% (26 нардепів) висловилися за те, щоб підтримати Дубінського, проти якого Сполучені Штати Америки запровадили персональні санкції. Таким чином, участь у опитуванні взяли тільки 175 "слуг народу" із 242.

Тепер питання виключення розглядатимуть на засіданні фракції у понеділок. "Слуги народу" мають ставити підписи на фракційних підписних листах. Дубінський перестане бути частиною "Слуги народу", якщо за виключення підпишуться понад 70% депутатів”, - йдеться в повідомленні.

Опитування було ініційоване головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією у мобільному додатку, результати опитування може побачити лише він.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції .

На засіданні фракції 25 січня Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Вчора стало відомо, що у Зеленського вважають, що для виключення Дубінського з фракції вистачить голосів. Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Олександра Дубинського. Воно триватиме добу. Проміжні результати голосування не видно.