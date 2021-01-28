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28 січня 2021, 20:17 279

"Слуги народу" вирішують, чи виганяти Дубінського із фракції

28 січня 2021, 20:17 279
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Депутати голосують у спеціальному додатку для смартфонів
Депутати голосують у спеціальному додатку для смартфонів
Фото: із відкритих джерел
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У фракції “Слуга народу” розпочалося сигнальне голосування, під час якого депутати мають вирішити, що робити із нардепом Олександром Дубінським, проти якого США запровадили персональні санкції.

Про це в Telegram повідомив нардеп 8 скликання і член наглядової ради "Укрзалізниці” Сергій Лещенко, передає RegioNews.

На вибір депутатів запропоновано три опції: підтримати Дубінського, вигнати його з фракції або тільки зняти з посади заступника глави комітету з фінансів. Голосування проходить в спеціальному додатку для смартфонів”, - розповів Лещенко.

За його словами, голосування анонімне, його результати доступні лише власнику додатка, проте деякі депутати бояться голосувати, пам'ятаючи про мстивість Дубінського.

Правда, незрозуміло, чим він може помститися після того, як його канал видалили в Youtube, в недалекому майбутньому він буде забанений в Facebook, а в Telegram, судячи з відписок і коментарів, його підтримка опустилася нижче плінтуса”, - додав Лещенко.

Деякі нардепи від "Слуги народу” вже почали публічно заявляти про підтримку рішення виключення Дубінського. Так, нардеп від партії Зеленського Марина Бардіна у Facebook заявила, що вже проголосувала за його виключення.

На її думку, він мав зробити це самостійно, щоб не бити по іміджу фракції і та президента.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції .

На засіданні фракції 25 січня Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Вчора стало відомо, що у Зеленського вважають, що для виключення Дубінського з фракції вистачить голосів. Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими.

санкції США Слуга народа голосування Олександр Дубінський

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