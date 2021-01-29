Дубинський не планує визнавати результати голосування за його виключення із "слуг"

Голосування проходить анонімно

Голосування проходить анонімно

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України Олександр Дубинський не планує визнавати результати анонімного голосування своїх колег щодо його виключення з фракції "Слуги народу".

Як передає RegioNews, про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу".

За словами Дубинського, це голосування є анонімним - воно відбувається з використанням спеціального мобільного додатку "слуг". Він переконаний, що в разі, якщо голосування буде відкритим, то колеги не проголосують. Він заявив, що не визнає результатів голосування.

Я не збираюся визнавати нічого анонімного... Є положення: треба проголосувати - підписні листи, протокол. Треба це зробити. Треба показати реальне ставлення людей до цього питання. Я прекрасно розумію по діях своїх колег, що цих голосів там немає", - сказав Дубинський.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Олександра Дубинського. Воно триватиме добу. Проміжні результати голосування не видно.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції .

На засіданні фракції 25 січня Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Вчора стало відомо, що у Зеленського вважають, що для виключення Дубінського з фракції вистачить голосів. Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими.