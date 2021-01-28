YouTube заблокував канал нардепа Олександра Дубінського

В ньому було понад 350 тисяч підписників

В ньому було понад 350 тисяч підписників

Фото з відкритих джерел

При спробі зайти на YouTube-канал Дубінського, з'являється напис "Цей обліковий запис заблокований за порушення правил співтовариства YouTube."

Про це повідомляє RegioNews.

Як повідомляють ЗМІ, раніше нардеп змінив URL свого YouTube-каналу youtube.com/c/DubinskyPro на youtube.com/channel/UCkSEiqZZeAGyADNJwLd-Wjg.

Швидше за все, політик готувався до того, щоб юридично доводити, що тепер це не його канал, а просто канал, на якому виходять відео з ним. Але канал все одно заблокували.

Facebook Дубинського наразі доступний.

Як повідомлялося раніше, нардеп Потураєв допускає, що за виключення Дубінського "слуги" голосуватимуть таємно. Він упевнений, що "спроби підірвати відносини України з нашими стратегічними партнерами повинні жорстко засуджуватися".

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".