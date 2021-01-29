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29 января 2021, 21:01 158

Депутатам-"слугам" выдают именные бюллетени с вопросом "за или против исключения Дубинского”, - СМИ

29 января 2021, 21:01 158
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По задумке, Дубинский не узнает, кто голосовал против
По задумке, Дубинский не узнает, кто голосовал против
Фото из открытых источников
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После обвинений в манипуляциях из-за голосования в мобильном приложении, руководство фракции применило другую технологию.

Об этом сообщили источники "Страны", передаёт RegioNews.

Процесс голосования по "вопросу исключения Дубинского по новой методике" курируют руководители депутатских групп.

Курируют процесс руководители депутатских групп. Такую методику руководство фракции применило после многочисленных обвинений в манипуляциях и возмущений из-за голосования в мобильном приложении, в котором многие вообще не голосовали. А это голосование вроде как не анонимное, но фамилии знает только руководство. То есть, по задумке, Дубинский не узнает, кто голосовал против и не будет "догонять". Результаты голосования объявят в понедельник на фракции. Хотя не очень понятно как проверить достоверность подсчета. Предполагаю, что на заседании фракции потребуют повторить голосование, чтоб всем было видно кто голосовал, - сообщил источник.

Как сообщалось сегодня, за исключение Дубинского из фракции проголосовали 100 "слуг народа".

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Через неделю Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций.

На заседании фракции 25 января Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться. Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Вчера стало известно, что у Зеленского считают, что для исключения Дубинского из фракции хватит голосов. Вениславский заявил, что санкции против Дубинского являются вполне обоснованными.

Как стало известно накануне, депутаты фракции "Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты голосования не видны.

санкции Слуга народа голосование Александр Дубинский фракция исключение

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