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28 січня 2021, 19:36 11

Кабмін буде оскаржувати рішення ОАСК про скасування нового правопису

28 січня 2021, 19:36 11
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Фото: із відкритих джерел
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Кабінет Міністрів буде подавати апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким було скасоване запровадження нового українського правопису.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Мін'юсту, передає RegioNews.

Сьогодні Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису. У зв’язку з цим хочу повідомити, що ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції”, - заявила заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць.

Вона додала, що в Кабміну є 30 днів, щоб подати апеляцію на рішення суду про скасування нового варіанту правопису.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) скасував постанову Кабінету Міністрів № 437, якою було схвалено нову редакцію українського правопису.

22 травня 2019 року Кабінет міністрів схвалив зміни до українського правопису, які розробила Національна комісія з питань правопису. 3 червня 2019 року нововведення набули чинності.

Мінюст Кабмін правопис суд оаск апеляція

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