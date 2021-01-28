Кабмін буде оскаржувати рішення ОАСК про скасування нового правопису
Кабінет Міністрів буде подавати апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким було скасоване запровадження нового українського правопису.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Мін'юсту, передає RegioNews.
Сьогодні Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису. У зв’язку з цим хочу повідомити, що ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції”, - заявила заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць.
Вона додала, що в Кабміну є 30 днів, щоб подати апеляцію на рішення суду про скасування нового варіанту правопису.
Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) скасував постанову Кабінету Міністрів № 437, якою було схвалено нову редакцію українського правопису.
22 травня 2019 року Кабінет міністрів схвалив зміни до українського правопису, які розробила Національна комісія з питань правопису. 3 червня 2019 року нововведення набули чинності.