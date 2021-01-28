16:44
28 січня
У Раді не виключають проведення референдуму вже цього року
18:37
28 січня
Прес-конференцію екс-заступника глави СБУ Нескоромного у Брюсселі відкладено
17:57
28 січня
Доба на Донбасі: бойовики стріляли із забороненого озброєння
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Луцьк
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Донецьк
Житомир
Ужгород
Запоріжжя
Кропивницький
Київ
Київщина
Крим
Луганськ
Львів
Миколаїв
Одеса
Полтава
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Тернопіль
Харків
Херсон
Хмельницький
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28 січня 2021, 19:01
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