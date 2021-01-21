Кабмін проведе термінове засідання через пожежу у Харкові

Урядовці створять Держкомісію для з'ясування причин

Урядовці створять Держкомісію для з'ясування причин

Фото: КМУ

Кабінет міністрів створить державну комісію для з'ясування причин пожежі у будинку для літніх людей у Харкові. Уряд збирається на позачергове засідання.

Як пише RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Через страшну пожежу в будинку для літніх людей у Харкові скликаємо позачергове засідання уряду. На доручення президента України буде створено Державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займеться з’ясуванням причин трагедії", - написав глава КМУ.

Він також висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.