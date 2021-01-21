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21 січня 2021, 17:15 10

Кабмін проведе термінове засідання через пожежу у Харкові

21 січня 2021, 17:15 10
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Урядовці створять Держкомісію для з'ясування причин
Урядовці створять Держкомісію для з'ясування причин
Фото: КМУ
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Кабінет міністрів створить державну комісію для з'ясування причин пожежі у будинку для літніх людей у Харкові. Уряд збирається на позачергове засідання.

Як пише RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Через страшну пожежу в будинку для літніх людей у Харкові скликаємо позачергове засідання уряду. На доручення президента України буде створено Державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займеться з’ясуванням причин трагедії", - написав глава КМУ.

Він також висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Кабмін Україна пожежа Харьків смерті
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