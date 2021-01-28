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28 січня 2021, 20:32 70

Марцінків просить Кабмін скасувати обмеження на кількість пасажирів у транспорті

28 січня 2021, 20:32 70
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Він хоче, щоб роботу пасажирського транспорту відновили у звичному режимі
Він хоче, щоб роботу пасажирського транспорту відновили у звичному режимі
Фото: із відкритих джерел
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав Кабінет міністрів скасувати обмеження на кількість пасажирів у громадському транспорті.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, кількість сидячих місць у транспорті абсолютно не покриває реальної потреби пасажиропотоку, а десятки людей змушені на зупинках чекати своєї черги, щоб сісти в автобус.

У результаті частина людей просто змушена користуватися послугами таксі або підсадки в попутні машини, долати необхідну відстань пішки в мороз. Чи позитивно це відіб’ється на здоров’ї? – дуже сумнівно", - заявив Марцінків.

Мер також стверджує, що через обмеження у роботі громадського транспорту перевізники зазнають збитків.

Сьогодні на сесії звернувся до центральної влади щодо скасування обмеження на перевезення у міському громадському транспорті загального користування та з вимогою переглянути Постанову для забезпечення роботи пасажирського транспорту у звичному режимі", - додав мер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що мер Івано-Франківська Марцінків зібрав під ОДА мітинг проти тарифів.

Руслан Марцінків Івано-Франківськ карантин транспорт заява Кабмін

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