У Раді пояснили, чому не підтримали кандидатуру Вітренка на посаду першого віце-прем'єра

П'ять фракцій парламенту не дали жодного голосу за його кандидатуру

П'ять фракцій парламенту не дали жодного голосу за його кандидатуру

Фото: УНІАН

У четвер, 28 січня, Верховна рада України знову відмовилася призначити новим міністром енергетики Юрія Вітренка. П'ять фракцій парламенту не дали жодного голосу за його кандидатуру.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"За" проголосували лише 204 народних депутати з 226 необхідних. Фракція "Слуга народу" дала 177 голосів на підтримку Вітренка. Ще 18 - депутатська група "Довіра". Також за призначення Вітренка проголосувало 9 позафракційних депутатів.

За словами лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, причиною сьогоднішньої кризи з цінами на газ для населення є корупційні рішення про позбавлення українців дешевого газу власного видобутку, звинувативши в цьому Юрія Вітренка і нинішнього главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

"Сім років тому, коли ще була попередня влада, у людей просто нахабно, через корупційну модель, ідеально опрацьовану, забрали дешевий український газ і підняли ціни на газ і на тепло - вдумайтесь - в 11 разів. Де кримінальні справи проти Коболєва, проти Вітренка, проти всіх попередників, які це все робили? Ніяких кримінальних справ немає", - заявила Тимошенко з трибуни Ради.

Вона також зазначила, що ціна 6,99 грн за 1 куб м. газу для населення, встановлена Кабінетом міністром України, є необґрунтованою.

Водночас представник фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв, а також голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявляли, що не підтримують кандидатуру Вітренка через його неоднозначні висловлювання про можливості купівлі російського газу у незалежних від "Газпрому" постачальників.

"Очевидно, це була пробна заява, очевидно його хтось попросив, тому що Шмигаль заявив, що ніяких поставок газу безпосередньо з Росії не буде, це означає, що він не самостійна фігура. Якщо в такому випадку є підозра, що він може бути не самостійною фігурою, підтримки з боку ЄС" однозначно не буде", - заявив Володимир Ар'єв.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.

Також стало відомо, хто зі "слуг народу” не голосував за призначення Вітренка міністром.

Водночас Вітренко натякнув, що більше не має наміру претендувати на пост міністра.