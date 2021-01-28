У Раді не виключають проведення референдуму вже цього року

Документ, який 26 січня ухвалила Рада, не встановлює жодних обмежень на кількість референдумів в рік

Документ, який 26 січня ухвалила Рада, не встановлює жодних обмежень на кількість референдумів в рік

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Всеукраїнський референдум зможуть провести в Україні вже після підписання ухваленого парламентом законопроєкту президентом. Тому перший референдум може відбутися навіть 2021 року.

Як пише RegioNews, про це заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Громадському радіо".

Нардеп сподівається, що президент підпише законопроект про референдум вже найближчим часом і він набуде чинності.

"Зібрати референдум можна буде одразу після цього. Повторюю: це проведення референдуму залежить лише від ініціативи населення, а не від волі президента чи Верховної ради", - наголосив він.

Стефанчук додав, що документ не встановлює жодних обмежень на кількість референдумів в рік, але виносити на них можна всього одне питання.

Нагадаємо, раніше глава ВР Дмитро Разумков заявляв, що перший референдум в Україні може відбутися не раніше 2022 року.