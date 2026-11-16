Україна отримає майже 8 млрд євро від ЄС: погодили найбільший транш
Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, яке дозволить Україні найближчим часом отримати майже 8 млрд євро фінансової допомоги в межах програми Ukraine Facility
Про це, як пише "Європейська правда", 16 листопада повідомили в Раді ЄС, передає RegioNews.
Зазначається, що це найбільший одноразовий транш, який Євросоюз коли-небудь надавав Україні в межах програми Ukraine Facility.
Виплату погодили після виконання Україною понад 20 цільових кроків, пов’язаних із реформами в ключових сферах. Зокрема, йдеться про:
- судову систему,
- боротьбу з корупцією та відмиванням грошей,
- фінансові ринки,
- управління державними активами,
- енергетику,
- цифрову трансформацію,
- децентралізацію та захист довкілля.
Фінансування має допомогти Україні підтримувати макрофінансову стабільність, відновлювати та модернізувати країну, забезпечувати роботу державних органів і продовжувати реформи.
Виплати здійснюють відповідно до Плану України (Ukraine Plan), який визначає стратегію відновлення та модернізації держави, а також графік реформ, узгоджених із євроінтеграційними цілями України.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових заходів підтримки України з боку Європейського Союзу на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, ЄК вже розпочала узгодження конкретних кроків, які мають допомогти українським містам і громадам пережити зиму в умовах російських атак.