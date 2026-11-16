Україна отримає майже 8 млрд євро від ЄС: погодили найбільший транш

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Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, яке дозволить Україні найближчим часом отримати майже 8 млрд євро фінансової допомоги в межах програми Ukraine Facility

Про це, як пише "Європейська правда", 16 листопада повідомили в Раді ЄС, передає RegioNews.

Зазначається, що це найбільший одноразовий транш, який Євросоюз коли-небудь надавав Україні в межах програми Ukraine Facility.

Виплату погодили після виконання Україною понад 20 цільових кроків, пов’язаних із реформами в ключових сферах. Зокрема, йдеться про:

судову систему,

боротьбу з корупцією та відмиванням грошей,

фінансові ринки,

управління державними активами,

енергетику,

цифрову трансформацію,

децентралізацію та захист довкілля.

Фінансування має допомогти Україні підтримувати макрофінансову стабільність, відновлювати та модернізувати країну, забезпечувати роботу державних органів і продовжувати реформи.

Виплати здійснюють відповідно до Плану України (Ukraine Plan), який визначає стратегію відновлення та модернізації держави, а також графік реформ, узгоджених із євроінтеграційними цілями України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових заходів підтримки України з боку Європейського Союзу на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, ЄК вже розпочала узгодження конкретних кроків, які мають допомогти українським містам і громадам пережити зиму в умовах російських атак.