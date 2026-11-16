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16 листопада 2026, 13:50

Україна отримає майже 8 млрд євро від ЄС: погодили найбільший транш

16 листопада 2026, 13:50
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, яке дозволить Україні найближчим часом отримати майже 8 млрд євро фінансової допомоги в межах програми Ukraine Facility

Про це, як пише "Європейська правда", 16 листопада повідомили в Раді ЄС, передає RegioNews.

Зазначається, що це найбільший одноразовий транш, який Євросоюз коли-небудь надавав Україні в межах програми Ukraine Facility.

Виплату погодили після виконання Україною понад 20 цільових кроків, пов’язаних із реформами в ключових сферах. Зокрема, йдеться про:

  • судову систему,
  • боротьбу з корупцією та відмиванням грошей,
  • фінансові ринки,
  • управління державними активами,
  • енергетику,
  • цифрову трансформацію,
  • децентралізацію та захист довкілля.

Фінансування має допомогти Україні підтримувати макрофінансову стабільність, відновлювати та модернізувати країну, забезпечувати роботу державних органів і продовжувати реформи.

Виплати здійснюють відповідно до Плану України (Ukraine Plan), який визначає стратегію відновлення та модернізації держави, а також графік реформ, узгоджених із євроінтеграційними цілями України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових заходів підтримки України з боку Європейського Союзу на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, ЄК вже розпочала узгодження конкретних кроків, які мають допомогти українським містам і громадам пережити зиму в умовах російських атак.

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Україна ЄС финансирование реформа підтримка Транш модернізація
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