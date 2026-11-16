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16 листопада 2026, 13:10

Росіяни вдарили по Балаклії: одна людина загинула, четверо поранені

16 листопада 2026, 13:10
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Удень 16 листопада російські війська завдали удару по місту Балаклія Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Внаслідок атаки, за попередніми даними, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено відділення пошти, одну вантажівку та три легкові автомобілі.

Наразі на місці триває ліквідація наслідків російського удару.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та ще 11 населених пунктах Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали дев'ятеро людей.

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