Українці все менше хочуть виходити на протести: нові дані опитування

Готові вдатися до бойкоту рішень органів влади всього 3,2%

Готові вдатися до бойкоту рішень органів влади всього 3,2%

Фото: flickr

У грудні 2020 року в акціях протесту готові брати участь 38% дорослих жителів України. Рівень готовності до участі за рік знизився на 10 відсоткових пунктів.

Як пише RegioNews, про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, у грудні 2020 року більшість українців (57,1%) були не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту. Рік тому були не готові протестувати лише 49% громадян.

Готові вдатися до таких форм соціального протесту, як участь у виборчій компанії, 15,8% респондентів, збір підписів під колективними відозвами - 12,7%, участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях - 10,1%.

Крім того, готові вдатися до бойкоту рішень органів влади 3,2%, участі у страйках - 3,0%, пікетування державних органів влади - 2,9%, участі у несанкціонованих мітингах і демонстраціях - 2,6%, загроз страйком - 2,0%, створення незалежних від владних структур збройних формувань - 1,9%, голодування протесту - 1,7%, захоплення будівель - 1,1%.

Раніше повідомлялося, що понад 70% людей вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку.