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Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
16 листопада 2026, 13:17

Україна десятиліттями послаблювала свою обороноздатність, а тепер залежить від Заходу

16 листопада 2026, 13:17
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Якби ми грошей так не крали, то й танки були би свої
Фото: з відкритих джерел
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Всі ці роки ми за кордон продавали тисячі одиниць літаків, бронетехніки, ракетних установок. Продавали тисячі – а тепер випрошуємо одиниці.

Ще раніше Україна взамін за смердючий газ для свого русифікованого насєлєнія віддала росії всі літаки й ракети, які понині задіяні у війні проти нас, "стратегічного партнера росії" впродовж усієї своєї державності.

Зараз пізнувато посипати голову золою, але ми десятиріччями свідомо не дбали про власну безпеку, оголюючи себе для Сходу й віддаляючи себе для Заходу. А тепер, коли ворог нарощує власні плюс корейські плюс китайські ресурси, а всі наші ресурси для ведення війни – суто західні й суворо дозовані, то, як не верти, шумовиння поступово меншатиме, раціональність невпинно більшатиме.

У шоу-бізнесі є правило: якщо оплесків стає все менше, а сценічне дійство починає викликати позіхання – проект закривають. Можливо, арлекінів це здивує, але в політиці діє таке саме правило.

Якщо всі твої звичні прийомчики, гральні спецефекти й театралізовані дивертисменти вже не спрацьовують і мажуть мимо цілі – проект закривають. Або в кращому випадку переформатовують.

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