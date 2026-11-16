Україна десятиліттями послаблювала свою обороноздатність, а тепер залежить від Заходу
Всі ці роки ми за кордон продавали тисячі одиниць літаків, бронетехніки, ракетних установок. Продавали тисячі – а тепер випрошуємо одиниці.
Ще раніше Україна взамін за смердючий газ для свого русифікованого насєлєнія віддала росії всі літаки й ракети, які понині задіяні у війні проти нас, "стратегічного партнера росії" впродовж усієї своєї державності.
Зараз пізнувато посипати голову золою, але ми десятиріччями свідомо не дбали про власну безпеку, оголюючи себе для Сходу й віддаляючи себе для Заходу. А тепер, коли ворог нарощує власні плюс корейські плюс китайські ресурси, а всі наші ресурси для ведення війни – суто західні й суворо дозовані, то, як не верти, шумовиння поступово меншатиме, раціональність невпинно більшатиме.
У шоу-бізнесі є правило: якщо оплесків стає все менше, а сценічне дійство починає викликати позіхання – проект закривають. Можливо, арлекінів це здивує, але в політиці діє таке саме правило.
Якщо всі твої звичні прийомчики, гральні спецефекти й театралізовані дивертисменти вже не спрацьовують і мажуть мимо цілі – проект закривають. Або в кращому випадку переформатовують.