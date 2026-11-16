Україна десятиліттями послаблювала свою обороноздатність, а тепер залежить від Заходу

Якби ми грошей так не крали, то й танки були би свої

Якби ми грошей так не крали, то й танки були би свої

Фото: з відкритих джерел

Всі ці роки ми за кордон продавали тисячі одиниць літаків, бронетехніки, ракетних установок. Продавали тисячі – а тепер випрошуємо одиниці. Ще раніше Україна взамін за смердючий газ для свого русифікованого насєлєнія віддала росії всі літаки й ракети, які понині задіяні у війні проти нас, "стратегічного партнера росії" впродовж усієї своєї державності. Зараз пізнувато посипати голову золою, але ми десятиріччями свідомо не дбали про власну безпеку, оголюючи себе для Сходу й віддаляючи себе для Заходу. А тепер, коли ворог нарощує власні плюс корейські плюс китайські ресурси, а всі наші ресурси для ведення війни – суто західні й суворо дозовані, то, як не верти, шумовиння поступово меншатиме, раціональність невпинно більшатиме. У шоу-бізнесі є правило: якщо оплесків стає все менше, а сценічне дійство починає викликати позіхання – проект закривають. Можливо, арлекінів це здивує, але в політиці діє таке саме правило. Якщо всі твої звичні прийомчики, гральні спецефекти й театралізовані дивертисменти вже не спрацьовують і мажуть мимо цілі – проект закривають. Або в кращому випадку переформатовують.

Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим

Підписатись

.