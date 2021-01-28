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28 января 2021, 20:17 263

"Слуги народа" решают, выгонять ли Дубинского из фракции

28 января 2021, 20:17 263
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Депутаты голосуют в специальном приложении для смартфонов
Депутаты голосуют в специальном приложении для смартфонов
Фото: из открытых источников
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Во фракции "Слуга народа" началось сигнальное голосование, в ходе которого депутаты должны решить, что делать с нардепом Александром Дубинским, против которого США ввели персональные санкции.

Об этом в Telegram сообщил нардеп 8 созыва и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, передает RegioNews.

На выбор депутатов предложено три опции: поддержать Дубинского, выгнать его из фракции или только снять с должности заместителя главы комитета по финансам. Голосование проходит в специальном приложении для смартфонов", - рассказал Лещенко.

По его словам, голосование анонимное, его результаты доступны только владельцу приложения, однако некоторые депутаты боятся голосовать, помня о мстительности Дубинского.

Правда, непонятно, чем он может отомстить после того, как его канал удалили в Youtube, в скором будущем он будет забанен в Facebook, а в телеграме, судя по отпискам и комментариям, его поддержка опустилась ниже плинтуса", - добавил Лещенко.

Некоторые нардепы от "Слуги народа" уже начали публично заявлять о поддержке решения исключения Дубинского. Так, нардеп от партии Зеленского Марина Бардина в Facebook заявила, что уже проголосовала за его исключение.

По ее мнению, он должен был сделать это самостоятельно, чтобы не бить по имиджу фракции и президента.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Через неделю Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций .

На заседании фракции 25 января Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться. Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Вчера стало известно, что у Зеленского считают, что для исключения Дубинского из фракции хватит голосов. Вениславский заявил, что санкции против Дубинского являются вполне обоснованными.

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