Двоє загиблих і четверо поранених: Росія атакувала підприємства у Чернігові
У понеділок, 16 листопада, російські війська завдали удару по двох підприємствах у Чернігові. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника МВА Дмитра Брижинського.
За його словами, під час ворожої атаки під ударом опинилися два підприємства міста. На жаль, двоє людей загинули, ще четверо – травмовані.
Внаслідок атаки також руйнувань зазнали приміщення гаражного кооперативу.
Нагадаємо, вдень 16 листопада російські війська завдали удару по місту Балаклія Харківської області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.
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