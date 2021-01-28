Стало відомо, хто із "слуг народу” не голосував за призначення Вітренка міністром
28 січня Верховна Рада вдруге провалила голосування за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики, за нього дали голоси 204 народних обранців. Проти проголосували і деякі депутати від “Слуги народу”, яких прямо чи опосередковано відносять до орбіти впливу олігарха Ігоря Коломойського.
Про це повідомляє Telegram-канал Klymenko Time, передає RegioNews.
Так, двоє нардепів від фракції Зеленського проголосували проти, це Артем Дмитрук та Олександр Дубінський.
Утрималися 13 депутатів: Максим Бужанський, Олександр Куницький, Ірина Верещук, Костянтин Касай, Юрій Леонов, Василь Мокан, Дмитро Микиша, Анатолій Драбовський, Роман Бабій, Аліна Загоруйко, Кирило Нестеренко, Максим Пашковський та Неллі Яковлєва.
16 депутатів не голосували зовсім, це Богдан Яременко, Ольга Василевська-Смаглюк, Олексій Красов, Валерій Божик, Максим Березін, Олег Арсенюк, Анастасія Ляшенко, Олексій Мовчан, Юрій Камельчук, Вадим Струневич, Дмитро Чорний, Едуард Прощук, Ольга Саладуха, Сергій Северин, Микола Сальський та Юлія Яцик.
Передбачувано, серед них багато тих, хто прямо чи опосередковано пов'язаний з Коломойським. Якщо додати групу "За Майбутнє", то стає зрозуміло, що це не Рада провалила призначення Вітренко, а Ігор Валерійович. Але ж недавно був "за". Ось такі примхи долі і політичних ігор”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики. "За" проголосували лише 204 народних депутатів при 226 мінімально необхідних.
19 січня Вітренко запевнив, що повернеться в бізнес, якщо його знову не призначать міністром енергетики.
Нардеп Железняк 28 січня повідомив про призначення Вітренка: Комітет буде засідати о 12, в сесійній залі обговорять сьогодні. Нардеп вважає, що голосів вистачить.
27 січня в. о. голови Міненерго Юрій Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики України.
Нагадаємо, 17 грудня депутати провалили голосування за призначення Вітренка першим віце-прем'єром.
А вже 21 грудня уряд призначив Юрія Вітренка т. в. о. Міністра енергетики.