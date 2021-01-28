Стало відомо, хто із "слуг народу” не голосував за призначення Вітренка міністром

Раніше у "слуг" запевняли, що голосів за призначення Вітренка у них достатньо

Раніше у "слуг" запевняли, що голосів за призначення Вітренка у них достатньо

Фото: із відкритих джерел

28 січня Верховна Рада вдруге провалила голосування за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики, за нього дали голоси 204 народних обранців. Проти проголосували і деякі депутати від “Слуги народу”, яких прямо чи опосередковано відносять до орбіти впливу олігарха Ігоря Коломойського.

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