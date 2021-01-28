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28 січня 2021, 14:00 65

Верховна Рада не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики

28 січня 2021, 14:00 65
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"За" проголосували лише 204 народних депутатів при 226 мінімально необхідних
"За" проголосували лише 204 народних депутатів при 226 мінімально необхідних
Фото: Facebook
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Народні депутати України не підтримали постанову про призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики. Отриманих 204 голосів не вистачило для прийняття рішення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Так, відповідний проєкт постанови підтримали 204 народних депутатів.

  • "Слуга народу" - 177 голосів
  • "Довіра" - 18 голосів
  • Позафракційні - 9 голосів.

Фракції "Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" і група "За майбутнє" не віддали жодного голосу.

Нагадаємо, 19 січня Вітренко запевнив, що повернеться в бізнес, якщо його знову не призначать міністром енергетики.

Нардеп Железняк 28 січня повідомив про призначення Вітренка: Комітет буде засідати о 12, в сесійній залі обговорять сьогодні. Нардеп вважає, що голосів вистачить.

27 січня в. о. голови Міненерго Юрій Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики України.

Нагадаємо, 17 грудня депутати провалили голосування за призначення Вітренка першим віце-прем'єром.

А вже 21 грудня уряд призначив Юрія Вітренка т. в. о. Міністра енергетики.

ВР Юрій Вітренко міністр депутат голосування Кандидат енергетика
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