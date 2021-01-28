Верховна Рада не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики
Народні депутати України не підтримали постанову про призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики. Отриманих 204 голосів не вистачило для прийняття рішення.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.
Так, відповідний проєкт постанови підтримали 204 народних депутатів.
- "Слуга народу" - 177 голосів
- "Довіра" - 18 голосів
- Позафракційні - 9 голосів.
Фракції "Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" і група "За майбутнє" не віддали жодного голосу.
Нагадаємо, 19 січня Вітренко запевнив, що повернеться в бізнес, якщо його знову не призначать міністром енергетики.
Нардеп Железняк 28 січня повідомив про призначення Вітренка: Комітет буде засідати о 12, в сесійній залі обговорять сьогодні. Нардеп вважає, що голосів вистачить.
27 січня в. о. голови Міненерго Юрій Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики України.
Нагадаємо, 17 грудня депутати провалили голосування за призначення Вітренка першим віце-прем'єром.
А вже 21 грудня уряд призначив Юрія Вітренка т. в. о. Міністра енергетики.