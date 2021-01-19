Вітренко повернеться у бізнес, якщо його знову не призначать міністром енергетики

Голосування за кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра може відбутися наприкінці січня - на початку лютого

Голосування за кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра може відбутися наприкінці січня - на початку лютого

Фото: УНІАН

У разі, якщо кандидатуру Вітренка повторно не затвердять на посаду міністра енергетики - першого віцепрем’єр-міністра, т.в.о. вирішив повернутися у бізнес.

Як пише RegioNews, про це т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розповів в інтерв’ю газеті "День".

Голосування за кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра може відбутися наприкінці січня - на початку лютого.

Він зазначив, що має підтримку президента, голови та членів фракції "Слуга народа" та прем’єра, проте "не знає, чи буде позитивне рішення".

Вітренко також пояснив, чому необхідне голосування у комбінації міністра енергетики та першого віцепрем’єр-міністра:

"Дійсно, голосування має відбутися у такій комбінації як перший віце-прем’єр-міністр та міністр енергетики, бо це потрібно прем’єру, і насамперед країні. І щоб розв'язувати складні питання, які є в енергетиці, потрібен перший віцепрем’єр-міністр, який міг би розв'язувати питання не тільки міністерства енергетики, а й кроссекторальні. В одному випадку це буде питання міністерства охорони довкілля, в іншому міністерства транспорту, іноді міністерства економіки, соціальної політики", - повідомив він.

Якщо рішення не ухвалять, т.в.о. міністра енергетики повернеться у бізнес: "Я поїду до родини, буду займатись приватним бізнесом, вести нормальний образ життя і так далі".

Нагадаємо, 17 грудня нардепи провалили голосування за призначення Вітренка першим віцепрем'єром, а перед тим профільний комітет не рекомендував ВР призначати Вітренка міністром.

Але все одно уряд призначив Юрія Вітренка т.в.о Міністра енергетики. Ці обов'язки на нього покладено після призначення першим заступником міністра.

Також повідомлялося, що Верховна Рада України винесе на голосування призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики в останній тиждень січня. Голосування може пройти на одному з пленарних засідань, починаючи з 26 січня.