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28 січня 2021, 10:26 372

Про призначення Вітренка: Комітет засідатиме о 12, у сесійній залі обговорять сьогодні, - Железняк

28 січня 2021, 10:26 372
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Нардеп вважає, що голосів вистачить
Нардеп вважає, що голосів вистачить
Фото з відкритих джерел
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Засідання парламентського комітету щодо можливого призначення Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики призначили у четвер, 28 січня, на 12 годину.

Про це повідомив нардеп, голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Нардеп називає ймовірне повторне голосування за Вітренка на пост першого віце-прем’єра "головною інтригою" сьогоднішнього дня.

Сьогодні цікавий день. Головна інтрига - повторне голосування за Вітренко на пост першого-віце-прем'єра і міністра енергетики. З огляду на те, що призначили щодо нього комітет на 12:00, то будуть виносити сьогодні після перерви, - зазначив Железняк.

Железняк заявив, що у нього "поки сумнівів немає, що в цей раз голоси будуть".

Як повідомлялося, вчора "слуги" вже зібрали понад 200 підписів за призначення Вітренка міністром енергетики. Подання вже внесли в Кабмін.

Згодом і в Раді сказали, що голосування за Вітренка може відбутись "уже завтра". Подання від фракції "Слуга народу" щодо його кандидатури вже офіційно оформили і передали до ВР.

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