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28 січня 2021, 13:23 5744

"Слуга народу" Веніславський знову переплутав, з якої він фракції

28 січня 2021, 13:23 5744
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Раніше Веніславський також плутав, у якій він фракції
Раніше Веніславський також плутав, у якій він фракції
Радіо Свобода
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Представник президента Зеленського в Конституційному Суді та нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський знову обмовився, виступаючи з трибуни Ради.

Про це пише RegioNews.

Під час розгляду законопроекту про конституційну процедуру Веніславський розповідав, чому потрібно підтримати цей документ. Наприкінці виступу він заявив, що "фракція "Голос України" підтримає цей закон" й закликав зробити те ж саме представників інших політичних сил.

Нагадаємо, 4 грудня 2020 року Веніславський, виступаючи з трибуни Ради про законопроєкт №4460-д про відновлення відповідальності за неправдиве декларування, також помилково заявив про його підтримку фракцією "Голосу України", маючи на увазі рідну фракцію "Слуга народу".

Україна Слуга народа Верховна Рада нардеп парламент
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