Стало известно, кто из "слуг народа" не голосовал за назначение Витренко министром
28 января Верховная Рада во второй раз провалила голосование за назначение Юрия Витренко министром энергетики, за него дали голоса 204 народных избранников. Против проголосовали и некоторые депутаты от "Слуги народа", которых прямо или косвенно относят к орбите влияния олигарха Игоря Коломойского.
Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time, передает RegioNews.
Так, двое нардепов от фракции Зеленского проголосовали против, это Артем Дмитрук и Александр Дубинский.
Воздержались 13 депутатов: Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ирина Верещук, Константин Касай, Юрий Леонов, Василий Мокан, Дмитрий Микиша, Анатолий Драбовский, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Кирилл Нестеренко, Максим Пашковский и Нелли Яковлева.
16 депутатов не голосовали вовсе, это Богдан Яременко, Ольга Василевская-Смаглюк, Алексей Красов, Валерий Божик, Максим Березин, Олег Арсенюк, Анастасия Ляшенко, Алексей Мовчан, Юрий Камельчук, Вадим Струневич, Дмитрий Черный, Эдуард Прощук, Ольга Саладуха, Сергей Северин, Николай Сальский и Юлия Яцык.
Предсказуемо среди них много тех, кто прямо или косвенно связан с Коломойским. Если добавить группу "За Майбутнє", то становится понятно, что это не Рада провалила назначение Витренко, а Игорь Валерьевич. А ведь недавно был "за". Вот такие превратности судьбы и политических игр", - говорится в сообщении.
Напомним, Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность министра энергетики. "За" проголосовали лишь 204 народных депутатов при 226 минимально необходимых.
19 января Витренко заверил, что вернется в бизнес, если его снова не назначат министром энергетики.
Нардеп Железняк 28 января сообщил о назначении Витренко: комитет будет заседать в 12, в сессионном зале обсудят сегодня. Нардеп считает, что голосов хватит.
27 января и. о. главы Минэнерго Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.
Ранее сообщалось, что 17 декабря депутаты провалили голосование за назначение Витренко первым вице-премьером.
А уже 21 декабря правительство назначил Юрия Витренко в. и. о. Министра энергетики.