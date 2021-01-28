Стало известно, кто из "слуг народа" не голосовал за назначение Витренко министром

Ранее "слуги" уверяли, что голосов за назначение Витренко у них достаточно

Ранее "слуги" уверяли, что голосов за назначение Витренко у них достаточно

Фото: из открытых источников

28 января Верховная Рада во второй раз провалила голосование за назначение Юрия Витренко министром энергетики, за него дали голоса 204 народных избранников. Против проголосовали и некоторые депутаты от "Слуги народа", которых прямо или косвенно относят к орбите влияния олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time, передает RegioNews.

Так, двое нардепов от фракции Зеленского проголосовали против, это Артем Дмитрук и Александр Дубинский.

Воздержались 13 депутатов: Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ирина Верещук, Константин Касай, Юрий Леонов, Василий Мокан, Дмитрий Микиша, Анатолий Драбовский, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Кирилл Нестеренко, Максим Пашковский и Нелли Яковлева.

16 депутатов не голосовали вовсе, это Богдан Яременко, Ольга Василевская-Смаглюк, Алексей Красов, Валерий Божик, Максим Березин, Олег Арсенюк, Анастасия Ляшенко, Алексей Мовчан, Юрий Камельчук, Вадим Струневич, Дмитрий Черный, Эдуард Прощук, Ольга Саладуха, Сергей Северин, Николай Сальский и Юлия Яцык.

Предсказуемо среди них много тех, кто прямо или косвенно связан с Коломойским. Если добавить группу "За Майбутнє", то становится понятно, что это не Рада провалила назначение Витренко, а Игорь Валерьевич. А ведь недавно был "за". Вот такие превратности судьбы и политических игр", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность министра энергетики. "За" проголосовали лишь 204 народных депутатов при 226 минимально необходимых.

19 января Витренко заверил, что вернется в бизнес, если его снова не назначат министром энергетики.

Нардеп Железняк 28 января сообщил о назначении Витренко: комитет будет заседать в 12, в сессионном зале обсудят сегодня. Нардеп считает, что голосов хватит.

27 января и. о. главы Минэнерго Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.

Ранее сообщалось, что 17 декабря депутаты провалили голосование за назначение Витренко первым вице-премьером.

А уже 21 декабря правительство назначил Юрия Витренко в. и. о. Министра энергетики.