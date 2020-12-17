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17 грудня 2020, 14:35 99

Нардепи провалили голосування за призначення Вітренка першим віце-прем'єром

17 грудня 2020, 14:35 99
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Раніше профільний комітет не рекомендував ВР призначати Вітренка міністром
Раніше профільний комітет не рекомендував ВР призначати Вітренка міністром
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада провалила призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. Народні депутати не схвалили відповідний проєкт постанови.

Як повідомляє RegioNews, за постанову проголосували лише 186 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Зазначимо, що раніше профільний комітет рекомендував ВР визначитися з голосуванням у сесійній залі.

Відомо, що у листопаді 2018 року Вітренка призначили на посаду виконавчого директора НАК "Нафтогаз України". У квітні 2019 року його обрали головою наглядової ради ПАТ "Укрнафта".

У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Вітренка членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

У червні цього року НАК відкликала Юрія Вітренка з позиції представника акціонера в наглядовій раді "Укрнафти". У липні він покинув пост виконавчого директора НАК "Нафтогаз України".

Раніше повідомлялося, що Комітет ВР не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.

Кабмін Україна міністр Верховна Рада парламент
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