Нардепи провалили голосування за призначення Вітренка першим віце-прем'єром
Верховна Рада провалила призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. Народні депутати не схвалили відповідний проєкт постанови.
Як повідомляє RegioNews, за постанову проголосували лише 186 нардепів при 226 мінімально необхідних.
Зазначимо, що раніше профільний комітет рекомендував ВР визначитися з голосуванням у сесійній залі.
Відомо, що у листопаді 2018 року Вітренка призначили на посаду виконавчого директора НАК "Нафтогаз України". У квітні 2019 року його обрали головою наглядової ради ПАТ "Укрнафта".
У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Вітренка членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".
У червні цього року НАК відкликала Юрія Вітренка з позиції представника акціонера в наглядовій раді "Укрнафти". У липні він покинув пост виконавчого директора НАК "Нафтогаз України".
Раніше повідомлялося, що Комітет ВР не підтримав кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.