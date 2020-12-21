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21 грудня 2020, 20:38 18

Уряд призначив Юрія Вітренка т.в.о Міністра енергетики

21 грудня 2020, 20:38 18
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Ці обов'язки на нього покладено після призначення першим заступником міністра
Ці обов'язки на нього покладено після призначення першим заступником міністра
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Юрія Вітренка призначено першим заступником Міністра енергетики. Крім того, на нього покладено тимчасове виконання обов’язків Міністра енергетики України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

На сайті Кабміну повідомляється, що Уряд прийняв рішення звільнити з посади першого заступника Міністра енергетики Ольгу Буславець згідно з поданою нею заявою.

Юрія Вітренка призначено першим заступником Міністра енергетики. Крім того, на нього покладено тимчасове виконання обов’язків Міністра енергетики України, - пише Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Розпорядження щодо тимчасового покладання виконання обов’язків Міністра енергетики на Юрія Бойка визнано таким, що втратило чинність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики, а 17 грудня нардепи провалили голосування за призначення Вітренка першим віце-прем'єром.

Кабмін призначення Юрій Вітренко заступник Минэкоэнерго
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