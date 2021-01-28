Рада ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки
Верховна рада схвалила створення Бюро економічної безпеки, яка повинна замінити податкову міліцію. Парламентарії ухвалили в другому читанні законопроєкт №3087-д.
Як пише RegioNews, за документ проголосували 242 нардепи.
Закон розділяє сервісну і правоохоронну функції податкової служби, ліквідує податкову міліцію і прописує створення Бюро економічної безпеки.
Бюро є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.
Його директора призначатиме Кабінет міністрів за поданням прем’єр-міністра за пропозицією комісії з проведення конкурсу.
Директор БЕБ щороку не пізніше 1 березня звітує перед Радою та Кабміном про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік.
Максимальна кількість працівників відомства - не більше 4000 осіб.
Бюро щоквартально зобов'язується публікувати звіт про діяльність на своєму офіційному веб-сайті.
Законом вилучаються повноваження по контррозвідувальному захисту економіки у Служби безпеки України шляхом внесення змін до ЗУ "Про загальну структуру і чисельність СБУ".
Нагадаємо, в Офісі президента прогнозують зростання української економіки.