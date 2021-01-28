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28 січня 2021, 14:59 17

Рада ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки

28 січня 2021, 14:59 17
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Закон розділяє сервісну і правоохоронну функції податкової служби, ліквідує податкову міліцію і прописує створення Бюро економічної безпеки
Закон розділяє сервісну і правоохоронну функції податкової служби, ліквідує податкову міліцію і прописує створення Бюро економічної безпеки
Фото з відкритих джерел
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Верховна рада схвалила створення Бюро економічної безпеки, яка повинна замінити податкову міліцію. Парламентарії ухвалили в другому читанні законопроєкт №3087-д.

Як пише RegioNews, за документ проголосували 242 нардепи.

Закон розділяє сервісну і правоохоронну функції податкової служби, ліквідує податкову міліцію і прописує створення Бюро економічної безпеки.

Бюро є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Його директора призначатиме Кабінет міністрів за поданням прем’єр-міністра за пропозицією комісії з проведення конкурсу.

Директор БЕБ щороку не пізніше 1 березня звітує перед Радою та Кабміном про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік.

Максимальна кількість працівників відомства - не більше 4000 осіб.

Бюро щоквартально зобов'язується публікувати звіт про діяльність на своєму офіційному веб-сайті.

Законом вилучаються повноваження по контррозвідувальному захисту економіки у Служби безпеки України шляхом внесення змін до ЗУ "Про загальну структуру і чисельність СБУ".

Нагадаємо, в Офісі президента прогнозують зростання української економіки.

парламент Верховна Рада економіка Україна безпека
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