Вітренко подав декларацію: у ній 5 квартир і по кілька мільйонів і в гривнях, і в доларах

За дев'ять днів роботи у міністерстві енергетики на посаді в. о. міністра Вітренко заробив понад 15,5 тис. гривень

За дев'ять днів роботи у міністерстві енергетики на посаді в. о. міністра Вітренко заробив понад 15,5 тис. гривень

Фото з відкритих джерел

Учора в. о. голови Міненерго Юрій Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Єдиний держреєстр декларацій.

Учора в. о. голови Міненерго подав декларацію. У ній він вказав, що його родина володіє чотирма квартирами, які знаходяться в Києві, ще одну орендують за кордоном.

Згідно з декларацією, у власності Вітренка 124-метрова квартира в Києві, її він купив у 2012 році.

Його дружина володіє 58-метровою квартирою, куплена вона в 2011 році. Тоді ж була придбана 99-метрова квартира, теж у столиці, записана на дружину і трьох дітей - кожному належить частина.

Ще одна квартира давно належить Вітренкові - з 1996 року, в ній 70 метрів.

Подружжя Вітренків мають в суборенді 298-метрову квартиру в Німеччині.

Разом виходить п'ять квартир - чотири у Києві і одна за кордоном. Шостий об'єкт нерухомості записаний на дружину, це 359-метрове нежитлове приміщення в столиці. Воно було куплене буквально рік тому - 10 січня 2020 року. Зараз здається в оренду.

У Вітренка автомобіля немає. Зате трьома машинами володіє дружина. Це Volkswagen Golf 2008 року, Land Rover 2014 року, Tesla 2017 року. Всі авто купувалися в рік їх випуску новими.

З дорогих аксесуарів Вітренко задекларував наручний годинник марки Patek Philippe. Його володарем він став у 2012 році, вартість оцінюється в 159 тисяч гривень.

Вітренкові належать корпоративні права на компанію AYA Securities (вона намагалася скуповувати у комерційних банків борги ліквідованої держкомпанії "Вугілля України"). Чиновнику належить 100% капіталу, у грошовому вимірі - 7 мільйонів гривень.

Також вказується, що Юрій Юрійович є кінцевим бенефіціаром двох компаній - Nestras Holding Limited (Кіпр) і Ginger Global S. A. (Панама).

Зарплата і накопичення - найбільший блок в декларації Вітренка.

В Укрнафті Вітренко за 2020 рік отримав гонорар 1,4 мільйона гривень. За дев'ять днів роботи у міністерстві енергетики на посаді в. о. міністра (туди він прийшов 22 грудня 2020 року) Вітренко заробив 15 759 гривень.

В Ощадбанку йому були нараховані відсотки за вкладами на загальну суму 1,2 мільйона. Там він зберігає 898 тисяч гривень і 2,9 мільйонів доларів (розбиті на два вклади). В Приватбанку у нього 10 тисяч євро.

Як повідомлялося, нардеп Железняк сьогодні повідомив про призначення Вітренка: Комітет буде засідати о 12, в сесійній залі обговорять сьогодні. Нардеп вважає, що голосів вистачить.

Раніше передбачалося, що Вітренко повернеться в бізнес, якщо його знову не призначать міністром енергетики.

Нагадаємо, 17 грудня депутати провалили голосування за призначення Вітренка першим віце-прем'єром.

А вже 21 грудня уряд призначив Юрія Вітренка т. в. о. Міністра енергетики.