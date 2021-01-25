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25 січня 2021, 13:54 218

На Закарпатті вимагають скликати позачергову сесію облради через тарифи

25 січня 2021, 13:54 218
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Під будівлею ОДА знову відбувається акція з вимогою знизити ціни на комунальні послуги
Під будівлею ОДА знову відбувається акція з вимогою знизити ціни на комунальні послуги
Фото: Суспільне
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В Ужгороді під будівлею обласної державної адміністрації відбувається акція протесту з вимогою знизити тарифи на комунальні послуги та скликати позачергову сесію облради.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Мітингувальники зайшли всередину будівлі Закарпатської ОДА та облради, але працівники поліції не пропустили їх далі турнікетів.

До них вийшов голова Закарпатської облради Олексій Петров, який запропонував перенести вимоги у текстовий варіант.

Від нього вимагають скликати позачергову сесію обласної ради для розгляду питання тарифів.

Нагадаємо, раніше депутати Закарпатської облради підтримали звернення до центральної влади щодо тарифів.

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