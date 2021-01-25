На Закарпатті вимагають скликати позачергову сесію облради через тарифи

Під будівлею ОДА знову відбувається акція з вимогою знизити ціни на комунальні послуги

Під будівлею ОДА знову відбувається акція з вимогою знизити ціни на комунальні послуги

Фото: Суспільне

В Ужгороді під будівлею обласної державної адміністрації відбувається акція протесту з вимогою знизити тарифи на комунальні послуги та скликати позачергову сесію облради.

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