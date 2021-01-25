Тарифний протест: на Буковині перекрили трасу і пікетують ОДА
У Чернівцях під будівлею обласної державної адміністрації проходить мітинг з вимогою знизити тарифи на газ, електроенергію та водопостачання.
Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.
Відомо, що в акції під ОДА беруть участь понад 100 людей, вони хочуть привернути увагу до проблеми високих тарифів, зокрема на газ.
Після акції під облдержадміністрацією учасники планують перекрити дорогу міжнародного значення в районі села Мамаївці Кіцманського району.
Водночас у селі Оршівці Чернівецького району понад 20 людей перекрили трасу національного значення Івано-Франківськ — Чернівці.
Протестувальники ходять пішохідним переходом та не пропускають автомобілі, на дорозі утворився затор з обох сторін.
Нагадаємо, 22 січня у трьох населених пунктах Чернівецької області перекрили траси.