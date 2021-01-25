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25 січня 2021, 11:55 149

Тарифний протест: на Буковині перекрили трасу і пікетують ОДА

25 січня 2021, 11:55 149
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У Чернівецькій області місцеві мешканці продовжують протестувати проти підвищення тарифів
У Чернівецькій області місцеві мешканці продовжують протестувати проти підвищення тарифів
Фото: Суспільне
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У Чернівцях під будівлею обласної державної адміністрації проходить мітинг з вимогою знизити тарифи на газ, електроенергію та водопостачання.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Відомо, що в акції під ОДА беруть участь понад 100 людей, вони хочуть привернути увагу до проблеми високих тарифів, зокрема на газ.

Після акції під облдержадміністрацією учасники планують перекрити дорогу міжнародного значення в районі села Мамаївці Кіцманського району.

Водночас у селі Оршівці Чернівецького району понад 20 людей перекрили трасу національного значення Івано-Франківськ — Чернівці.

Протестувальники ходять пішохідним переходом та не пропускають автомобілі, на дорозі утворився затор з обох сторін.

"Задихнись, але заплати": у Чернівцях триває акція протесту проти тарифів за комунальні послуги

Нагадаємо, 22 січня у трьох населених пунктах Чернівецької області перекрили траси.

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