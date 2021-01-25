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25 січня 2021, 12:30 1121

Суд взяв під варту спійманого на хабарі чиновника Житомирської ОДА

25 січня 2021, 12:30 1121
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Він вимагав "відкат” у розмірі 123 тисячі грн за виділення коштів лікарні на кисень для хворих COVID-19
Він вимагав "відкат” у розмірі 123 тисячі грн за виділення коштів лікарні на кисень для хворих COVID-19
Фото: СБУ
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Директора департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА Миколу Суслика, якого звинувачують у хабарництві, взяли під варту та відсторонять на час слідства від займаної посади.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речницю СБУ в Житомирській області Ірину Мартинюк, передає RegioNews.

Вона повідомила, що Подільський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 125 тисяч гривень.

Також найближчими днями відбудеться судове засідання, де буде прийнято рішення про відсторонення Миколи Суслика від займаної посади на час проведення досудового розслідування.

Як повідомив під час брифінгу голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, в області ініціюють перевірки використання всіх "коронавірусних" коштів комунальними некомерційними підприємствами, які отримали відповідну субвенцію.

Нагадаємо, 21 січня начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколу Суслика затримали під час отримання хабара.

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