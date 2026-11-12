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12 листопада 2026, 07:22

Умєров підбив підсумки переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі

12 листопада 2026, 07:22
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Фото: Telegram/Рустем Умєров
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Під час дводенних переговорів в Абу-Дабі Україна, США та Росія досягли домовленості про великий обмін військовополоненими. Наразі сторони працюють над узгодженням деталей

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, передає RegioNews.

"Повернення наших людей додому залишається одним із головних пріоритетів. Робимо все можливе, щоб кожен українець повернувся з полону якнайшвидше", – наголосив він.

За його словами, у тристоронньому форматі також обговорили питання досягнення миру та післявоєнної відбудови України. Першим кроком до цього мають стати припинення війни та гарантії безпеки для України.

Умєров зазначив, що за два дні переговорів сторони змогли безпосередньо викласти свої позиції, однак між ними залишаються суттєві розбіжності. Водночас можливості для продовження переговорного процесу є.

Також Умєров подякував США за активну участь в організації та проведенні переговорів, зокрема Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за особисту залученість.

Окрему вдячність він висловив Об’єднаним Арабським Еміратам за гостинність і сприяння зустрічам, а також європейським партнерам – Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, представникам НАТО та Єврокомісії – за спільну роботу в Абу-Дабі.

Як відомо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що є можливість обміну, 1000 на 1000 чи 1500 на 1500.

Нагадаємо, 10-11 листопада в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів відбулися тристоронні переговори Україна-США-Росія.

За словами Зеленського, сторони обговорили гуманітарні питання, звільнення полонених і гарантії безпеки для України. Крім того, під час переговорів порушили питання необхідності деескалаційних кроків.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав першу зустріч "дуже продуктивною". Водночас він наголосив, що досягнення домовленостей потребуватиме додаткової роботи й не відбудеться протягом найближчих 24 годин.

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