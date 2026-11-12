На Запоріжжі через російські атаки поранені 15 людей, серед них дитина
П'ятнадцятеро людей, зокрема одна дитина, дістали поранення внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район
Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.
Упродовж минулої доби російські війська завдали 797 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області.
Зокрема:
- 18 авіаударів – по Запоріжжю, Балабиному, Кушугуму та інших населених пунктах.
- 647 атак БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронами.
- 7 обстрілів із РСЗВ – по Таврійському, Оріхову та Новопавлівці.
- 125 артилерійських ударів – по населених пунктах області.
За добу надійшло 331 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.
Нагадаємо, російські військові протягом дня 11 листопада понад десять разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Поранено шестеро людей.
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