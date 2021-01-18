Зеленський прокоментував зниження вартості газу для населення
Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення.
Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Глава держави впевнений, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими, а ринок газу повинен працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції.
"За ухваленим рішенням ціни на газ для населення знизяться на понад 30%. Ми разом працювали, аби знайти механізми для цього. Це рішення також спонукатиме гравців ринку працювати чесно та прозоро і насамперед турбуватися про свого клієнта, тобто простого українця", - зазначив Зеленський.
Зазначається, що це рішення — тимчасове, воно введене у зв'язку з впливом пандемії коронавірусу COVID-19 на економічну ситуацію.
Нагадаємо, 18 січня Кабмін знизив ціну на газ для населення до 6,99 гривні за кубометр.
Також у Зеленського пояснили, що буде з ринком газу в Україні.