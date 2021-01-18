Зеленський прокоментував зниження вартості газу для населення

Він нагадав, що це рішення — тимчасове, воно введене у зв'язку з впливом пандемії коронавірусу COVID-19 на економічну ситуацію

Він нагадав, що це рішення — тимчасове, воно введене у зв'язку з впливом пандемії коронавірусу COVID-19 на економічну ситуацію

Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення.

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