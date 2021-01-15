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15 січня 2021, 18:24 9

Татаров заперечує повернення його справи з СБУ до НАБУ

15 січня 2021, 18:24 9
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Він стверджує, що Вищий антикорупційний суд відмовив ініціаторам звернення
Він стверджує, що Вищий антикорупційний суд відмовив ініціаторам звернення
Фото: із відкритих джерел
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Заступник голови Офісу президента Олег Татаров заявив, що інформація про рішення Вищого антикорупційного суду повернути його справу з СБУ до НАБУ не відповідає дійсності.

Про це він написав в Telegram, передає RegioNews.

Інформація, оприлюднена НАБУ, що нібито ВАКС виніс рішення відносно мене не відповідає дійсності”, - написав Татаров.

Він зазначив, що Вищий антикорупційний суд відмовив ініціаторам звернення, в ролі яких виступали директор НАБУ Артем Ситник та голова САП Максим Грищук.

Нагадаємо, 15 січня НАБУ повідомило, що Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення повернути Кримінальну справу про підозру в корупції заступника керівника Офісу президента Олега Татарова в НАБУ для подальшого розслідування.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

НАБУ СБУ ВАКС Офіс президента кримінальна справа Олег Татаров рішення
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